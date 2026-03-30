Alcaraz si consola con un nuovo yacht da 9 milioni di euro e ricarica le batterie per Montecarlo

Dopo le recenti sconfitte nelle tappe di Indian Wells e Miami, il tennista ha deciso di prendersi una pausa e si è mostrato a bordo di un nuovo yacht del valore di circa 9 milioni di euro, probabilmente per ricaricare le energie in vista del torneo di Montecarlo. L'atleta è stato avvistato in mare prima di riprendere gli allenamenti in vista delle prossime competizioni.

Roma, 30 marzo 2025 – Prima l’uscita in semifinale a Indian Wells, poi la clamorosa eliminazione ai sedicesimi a Miami contro Korda. Carlos Alcaraz sta attraversando un piccolo passaggio a vuoto e ha deciso di distrarsi in attesa dei prossimi impegni. Per questo, dopo l'uscita di scena anticipata a Miami, ha scelto di rifugiarsi nella sua più grande passione: il mare. Uno yacht da 88 piedi, quasi 27 metri, costo complessivo intorno ai 9 milioni di euro: è questo il regalo che il tennista ha deciso di farsi, per potersi godere ancora di più i momenti di relax tra le acque del Mediterraneo e ricaricare le batterie in vista dei successivi tornei. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Alcaraz si consola con un nuovo yacht da 9 milioni di euro e ricarica le batterie per Montecarlo Articoli correlati Alcaraz si regala un super yacht da 9 milioni come quello di Alcaraz, ma più grandeDopo le vacanze prolungate per l’uscita prematura a Miami, Carlos Alcaraz è di nuovo al lavoro. Carlos Alcaraz e lo yacht, una "follia" da 10 milioni di euroUn periodo difficile, per Carlos Alcaraz: sconfitte inattese, sfoghi e un evidente momento di difficoltà mentale.