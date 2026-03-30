Siamo la stirpe di Caino, nati da Eva. La stirpe di chi fatica sulla terra e non trova il proprio sacrificio apprezzato. La stirpe di chi si ribella alle logiche del mondo e all’idea di un Dio che permette il male nascondendosi dietro al dito del libero arbitrio, che preferisce un fratello ad un altro, suscitando la rabbia e la violenza di Caino. Queste le premesse insieme antiche e dolorosamente contemporanee, del nuovo spettacolo di Fucina Culturale Machiavelli, scritto e diretto da Sara Menghetti, che debutta questo mercoledì 1 aprile alle 20.45 al Teatro Camploy, all’interno della rassegna L’Altro Teatro City della Rete RPSV sostenuta dal Comune di Verona. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Al Teatro Camploy debutta "Caino", il nuovo spettacolo firmato Fucina Culturale Machiavelli

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