Aggressioni a scuola la testimonianza di una maestra | Urlava inveiva Ho mantenuto la calma ma poi sono finita in ospedale La paura rimane sulla pelle mina le relazioni interpersonali

Da vanityfair.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una maestra di una scuola in provincia di Bergamo ha raccontato di essere stata aggredita da uno studente, urlando e inveendo, e di aver mantenuto la calma prima di finire in ospedale. L’episodio si è verificato a Trescore Balneario e rappresenta l’ultimo di una serie di casi di violenza nelle scuole italiane. La testimonianza evidenzia la paura e le conseguenze sulle relazioni interpersonali.

Quello avvenuto in provincia di Bergamo, a Trescore Balneario, è solo l'ultimo caso di violenza che vede coinvolti docenti e ragazzi. Lo scorso gennaio, a La Spezia, Abanoub Youssef, studente di un istituto professionale, è stato accoltellato a morte da un compagno, Zouhair Atif. Nel 2023, ad Abbiategrasso, Elisabetta Condò, è stata ferita a scuola durante una lezione da uno studente di 16 anni, affidato per due anni ai servizi sociali per un percorso educativo di sostegno anche psicologico. Sara Campiglio è invece la docente che nel 2024 è stata accoltellata da un suo alunno di 17 anni in un istituto professionale di Varese. Se questi casi hanno i ragazzi nei panni degli aggressori, ce ne sono molti altri con i genitori in questo ruolo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Aggressioni a scuola, la testimonianza di una maestra: «Urlava, inveiva. Ho mantenuto la calma, ma poi sono finita in ospedale. La paura rimane sulla pelle, mina le relazioni interpersonali»

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