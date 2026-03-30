Addio a David Riondino | Lascia ricordi indelebili

Tutta l’Umbria piange la scomparsa di David Riondino, cantautore, attore, regista e scrittore, deceduto ieri all’età di 73 anni. La notizia ha suscitato grande cordoglio, in particolare a Città di Castello, città di origine e luogo di grande affetto per la figura pubblica. La sua morte ha suscitato numerosi messaggi di ricordo e testimonianze di stima.

PERUGIA Tutta l’Umbria e in particolare Città di Castello piangono la scomparsa di David Riondino, cantautore, attore, regista, scrittore che se n’è andato ieri a 73 anni. Nella sua lunga e multiforme carriera, Riondino si è esibito più volte mei teatri della regione, nel 2016 con uno dei suoi documentari, “Il Papa in versi“, ha vinto il premio del festival Cinema e Spiritualità di Terni ed è stato anche direttore artistico di Istess Teatro. E poi autore e interprete della canzone del film umbro “Dammi una mano“ (dove appare anche in una piccola parte) della regista perugina Raffaella Covibo. Ma è soprattutto con Città di Castello e la sua comunità artistica che Riondino aveva stretto un legame profondo e duraturo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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