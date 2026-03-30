Adda | quinto crollo in un mese la passerella cede ancora

Una passerella ciclopedonale che attraversa il fiume Adda si è nuovamente crollata, segnando il quinto incidente in un mese. Il ponte collega i comuni di Maccastorna e Crotta d’Adda, e il cedimento si è verificato nel tratto che attraversa il fiume. Non ci sono state segnalazioni di feriti o coinvolgimenti di veicoli al momento.

Un nuovo e preoccupante cedimento ha colpito la passerella ciclopedonale che attraversa il fiume Adda, collegando i comuni di Maccastorna e Crotta d’Adda. Nel pomeriggio di lunedì 30 marzo 2026, intorno alle 15:20, una delle ultime campate ancora agganciate al viadotto è precipitata nell’alveo del fiume, segnando il quinto episodio di crollo in meno di un mese. Questo evento aggrava ulteriormente le preoccupazioni per la sicurezza idraulica dell’area e impone nuove sfide operative per le autorità locali. La zona era già stata interdetta al pubblico da circa due mesi, ma il recente collasso ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cremona per sopralluoghi tecnici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Adda: quinto crollo in un mese, la passerella cede ancora Articoli correlati Cede un altro tratto della passerella ciclopedonale sull’Adda: quinto crollo in poco più di un meseUn nuovo cedimento ha aggravato ulteriormente la situazione della passerella ciclopedonale della ciclovia VenTo, sul ponte che collega Maccastorna e... Crollo della passerella sull’Adda: era ancora in fase di collaudoIntervento di emergenza dalla tarda mattinata di oggi, venerdì 13 febbraio, per il crollo parziale della passerella metallica ciclopedonale di... Passerella sull’Adda, c’è il terzo crollo. La rabbia delle comunità: “Vanno rimosse subito le parti centrali rimaste”Crotta D’Adda (Cremona), 19 febbraio 2026 – Terzo crollo, ieri mattina, per la passerella ciclopedonale della Ciclovia Vento che bypassava il fiume...