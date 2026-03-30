Acerra Magica | lo spettacolo che ha conquistato il pubblico

Acerra ha ospitato la prima edizione di Acerra Magica, uno spettacolo dedicato alla magia. L’evento si è svolto nel Castello dei Conti e ha visto la presenza di artisti provenienti da diversi paesi. Durante la manifestazione sono stati presentati numerosi numeri di magia, coinvolgendo pubblico di tutte le età. La serata si è conclusa con risate e momenti di sorpresa.

. Il Castello dei Conti di Acerra ha ospitato la prima edizione di un evento straordinario dedicato alla magia, tra artisti internazionali, risate, emozioni e momenti indimenticabili per grandi e piccoli.. Il 19 marzo, nella suggestiva cornice del Castello dei Conti di Acerra, ha preso vita la prima edizione del Festival della Magia intitolato “Acerra Magica”. L’iniziativa ha offerto al pubblico una serata coinvolgente e variegata, capace di unire spettacolo, intrattenimento e stupore in un’esperienza adatta a tutta la famiglia. L’evento è stato promosso con determinazione dal sindaco Tito D’Errico, dal consigliere Antonio Laudando e dal presidente del consiglio comunale Raffaele Lettieri, in occasione della celebrazione della festa del papà. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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