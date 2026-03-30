Negli ultimi anni, lo spazio esterno delle abitazioni è diventato al centro di discussioni riguardanti modifiche e interventi edilizi. La distinzione tra arredo e lavori di costruzione si sta approfondendo, influenzando regolamenti e pratiche edilizie. Le norme vigenti definiscono chiaramente quali interventi richiedono autorizzazioni e quali sono considerati semplici attività di arredo, creando un quadro regolamentare più preciso.

Nel dibattito pubblico sulle trasformazioni domestiche, lo spazio esterno occupa un ruolo sempre più visibile. Terrazzi, giardini, cortili vengono reinterpretati come ambienti da vivere stabilmente, non solo come aree accessorie. In questo scenario si moltiplicano interventi che oscillano tra semplice arredo e vera e propria modifica strutturale. Ed è proprio su questo confine che emergono dubbi, contestazioni, talvolta sanzioni. Non tutto ciò che si installa all’aperto rientra nella stessa categoria. Una fioriera mobile non ha lo stesso peso giuridico di una struttura ancorata al suolo. E distinguere tra arredo da esterno e intervento edilizio diventa decisivo. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Abitare l’esterno: il confine tra arredo e intervento edilizio

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