La professoressa Chiara Mocchi ha raccontato gli attimi dell’aggressione e dei soccorsi, sottolineando la fretta di agire per salvare una vita. Nel corso della sua testimonianza, ha descritto le parole pronunciate durante quei momenti di emergenza e le azioni immediate messe in atto per cercare di fermare il sangue e stabilizzare il ferito. La notizia più recente riguarda il suo stato di salute e gli sviluppi successivi alla vicenda.

La buona notizia che tutti attendevano è arrivata: oggi la professoressa Chiara Mocchi è stata dimessa dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era ricoverata da mercoledì scorso dopo l’accoltellamento da parte di un suo alunno tredicenne, in un corridoio della scuola media Leonardo da Vinci di Trescore Balneario. La lettera scritta in ospedale. Prima di lasciare l’ospedale dove domenica ha ricevuto la visita del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, la docente 57enne, originaria di Berzo San Fermo, ha scritto un’altra lettera in cui ha rivissuto quei drammatici istanti. In un passaggio della missiva, affidata... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Abbiamo pochi secondi, la stiamo perdendo: serve altro sangue”. Chiara Mocchi rivive gli istanti dell’accoltellamento e dei soccorsi disperati

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