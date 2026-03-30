a2a aderisce al decreto bollette arrivano gli sconti sulla bolletta della luce

A2a ha confermato la sua adesione al decreto Bollette, introducendo sconti sulla bolletta della luce. Attraverso la controllata A2a Energia, l’azienda comunicherà ai clienti un risparmio che può arrivare fino a 60 euro all’anno sulla spesa per l’energia elettrica. La misura riguarda le utenze domestiche e si applica alle fatture in corso.

A2a aderisce al decreto Bollette, arrivano gli sconti sulla luce. A2a, attraverso A2a Energia, annuncia il riconoscimento di uno sconto in bolletta fino a 60 euro all’anno sulla bolletta dell’energia elettrica. La società commerciale del gruppo – attiva su tutto il territorio nazionale nella vendita di luce, gas, prodotti e servizi per l’efficienza energetica e la mobilità elettrica – aderisce così alle misure introdotte dal decreto Bollette prevedendo un contributo volontario, valido per il 2026 e il 2027, che estende il supporto alla fascia di reddito esclusa dai bonus sociali ordinari. Per l’anno 2026 il bonus straordinario sarà erogato... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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