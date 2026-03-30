A Milano sushi fusion pizze d' autore e lasagne con tocco bistrot Più la pasticceria che piace anche a Londra

A Milano, la gastronomia Palazzi si trova al numero 9 di via Plinio, in uno spazio rinnovato due anni fa e ora chiamato “Rosticceria Palazzi”. Il locale propone una varietà di piatti, tra sushi fusion, pizze d'autore e lasagne con un tocco bistrot, oltre a una pasticceria che riscuote successo anche a Londra. La sua offerta combina tradizione e innovazione, attirando un pubblico vario.

M ILANO. Gastronomia Palazzi. Palazzi, come gastronomia milanese, è già un classico al 9 di via Plinio, spazio due anni fa ripensato e ristrutturato (in meglio, e si chiama “Rosticceria Palazzi”). Adesso è pure una novità in Piazza Risorgimento 4: due vetrine, Gastronomia Palazzi si fa in due: “bar à vin & lasagna” da un lato, “deli & wine” d’asporto dall’altro. Bambini al ristorante: guida pratica per i genitori X Bistrot e gastronomia d’asporto, fra tradizione italiana e francese. Piatti forti: dalle lasagne alla parmigiana di melanzane, dal vitello tonnato alle polpette al sugo, al riso al salto, al gratin dauphinois. La mousse al cioccolato accanto al tiramisù. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - A Milano, sushi fusion, pizze d'autore e lasagne con tocco bistrot. Più la pasticceria che piace anche a Londra Articoli correlati "Sushi & Guitars": una serata di fusion all you can eat con concerto acustico dal vivoMusica dal vivo e sapori d’Oriente si incontrano mercoledì 4 marzo da Edo Sushi Ravenna. Kostner: "Nel mio B&B anche cuoca e cameriera. Moglie gelosa? Se trova una che gli piace di più che vada..."Tre medaglie olimpiche, tre ai Mondiali, 15 vittorie in Coppa del Mondo, 51 podi, vincitrice della Coppa del Mondo di discesa libera nel 2001 e nel...