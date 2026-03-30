A Mantova in più di seicento per la Remigrazione | falliti i tentativi di impedire la manifestazione

A Mantova si è svolta sabato pomeriggio una manifestazione chiamata per la Remigrazione, nonostante le polemiche e gli appelli di gruppi antifascisti che avevano cercato di impedirla. Oltre seicento persone hanno partecipato alla protesta, nonostante i tentativi di vietare l’evento da parte di alcune associazioni e istituzioni. La manifestazione si è tenuta nonostante le tensioni e le opposizioni sollevate nei giorni precedenti.

Roma, 30 mar – Nonostante polemiche, appelli e controappelli dell’antifascismo (istituzionale e di strada), tentativi di far vietare l’evento, la manifestazione per la Remigrazione ha avuto luogo sabato pomeriggio a Mantova. Oltre seicento persone hanno risposto alla chiamata del Comitato Remigrazione e Riconquista, lanciando un chiaro segnale politico: l’antifascismo non riuscirà a scoraggiare militanti e cittadini impegnati nella mobilitazione per la riconquista. La manifestazione del Comitato Remigrazione e Riconquista – che si è articolata in un corteo seguito da un presidio statico in Piazza Virgiliana – ha visto un’ampia... 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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