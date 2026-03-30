5 Stelle Valdarno | La vendita della rete gas comunale è una scelta scellerata

Il Movimento 5 Stelle esprime preoccupazione riguardo alla proposta di vendita della rete del gas comunale. La questione sta suscitando attenzione tra i rappresentanti del movimento, che considerano questa operazione come una decisione rischiosa. La discussione sulla vendita della rete sta coinvolgendo le autorità locali e le parti interessate, senza ancora una decisione definitiva.

Riteniamo indispensabile che l’amministrazione apra un confronto trasparente con la comunità" dicono i pentastellati del Valdarno Desta preoccupazione, per il Movimento 5 Stelle, il progetto della vendita della rete del gas comunale che si sta innescando. A segnalarlo è il gruppo territoriale dei 5 Stelle del Valdarno che punta l'attenzione in particolare su Montevarchi. “La vendita della rete del gas comunale apre un confronto rilevante sul futuro delle infrastrutture energetiche locali e sul ruolo del pubblico nella gestione dei servizi essenziali. Pur essendo una scelta consentita dalla normativa vigente e legittima sotto il profilo tecnico-giuridico, la dismissione della rete non rappresenta un passaggio obbligato, bensì una decisione politica precisa, le cui conseguenze si estenderanno negli anni futuri. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - 5 Stelle Valdarno: "La vendita della rete gas comunale è una scelta scellerata" Articoli correlati Leggi anche: La rete del gas verso la vendita (per oltre tre milioni) Rete del gas in vendita. Minoranza all’attacco: "Si sono disinteressati"Scontro politico a Montevarchi sulla delibera relativa alla vendita della rete di distribuzione del gas di proprietà comunale, che sarà discussa nel...