101 la carica del vino
La cantina Fasoli Gino ha annunciato che, per questa edizione di Vinitaly, aprirà le sue porte al pubblico durante l'evento. La serata si svolgerà al Teatro Ristori di Verona, offrendo l’opportunità di degustare i vini del territorio in un’atmosfera particolare. L’iniziativa si inserisce nel calendario dell’appuntamento dedicato al vino, con l’obiettivo di coinvolgere gli appassionati e i visitatori.
La cantina Fasoli Gino organizza l'annuale evento in occasione del Vinitaly e quest'anno apre le porte al pubblico! Partecipa alla serata perfetta per goderti l'atmosfera di Verona e degustare i vini del territorio, avvolto nella magia del Teatro Ristori. il 14 aprile. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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