A Bologna è stata annunciata l’attivazione di una nuova zona residenziale scolastica, che si aggiunge alle aree scolastiche già esistenti. La città prosegue con il progetto di limitare la velocità, con un limite massimo di venti chilometri orari su alcune strade, e ha confermato il ritorno del progetto ‘Città 30’ previsto per aprile dopo alcune vicende giudiziarie.

A Bologna la parola d’ordine è rallentare. Dopo la conferma di ‘Città 30’, che a seguito di alterne vicende giudiziarie ripartirà ad aprile, il Comune ha annunciato che, dopo le strade scolastiche, in città sarà sperimentata anche la prima zona residenziale scolastica. Con il limite di velocità abbassato a 20 chilometri all’ora, "per una maggiore sicurezza e accessibilità". La prima area con questi limiti verrà realizzata al Quartiere Navile, nell’area scolastica del Parco Grosso. Come spiegano da Palazzo d’Accursio, si tratta di un intervento pilota nell’ambito del progetto europeo ‘ Reallocate ’ che si inserisce nei progetti già attivi ‘ Bologna Missione Clima ’ e ‘Città 30’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zone scolastiche. La città rallenta ancora. Si va ai venti all’ora

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