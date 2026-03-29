Dino Zoff ha commentato la vittoria dell’Italia contro l’Irlanda del Nord in un’intervista al Giornale, esprimendo fiducia nella qualificazione. Ha aggiunto che in Bosnia sarà necessario un atteggiamento diverso rispetto alla partita precedente, senza fornire ulteriori dettagli sulle strategie o le motivazioni. La prossima sfida in Bosnia rappresenta il prossimo impegno per la squadra nazionale in vista della qualificazione.

In un’intervista concessa al Giornale, Dino Zoff ha analizzato la vittoria dell’Italia contro l’Irlanda del Nord e ha tracciato le aspettative in vista della decisiva sfida in Bosnia. L’ex portiere azzurro ha poi commentato anche i singoli, da Tonali fino al giovane Esposito. L’intervista a Dino Zoff. Come giudica la gara di giovedì contro l’Irlanda del Nord? “È stata una buona partita e abbiamo vinto. Contava il risultato, così come sarà determinante martedì. Due gol li abbiamo fatti e ci sono bastati, pur senza brillare e strafare”. Tuttavia martedì in Bosnia servirà una prestazione di livello superiore per accedere alla Coppa del Mondo “Resto fiducioso perché abbiamo elementi di caratura superiore, anche se non sarà facile giocarsi la qualificazione in trasferta e su un campo caldo come il loro”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Zoff: “Sono fiducioso, ci qualificheremo, ma in Bosnia servirà un atteggiamento diverso”

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