Zeudi Di Palma ha pubblicato su social media alcune foto che ritraggono il suo nuovo partner, confermando così la sua relazione. Le immagini condivise mostrano momenti intimi e sorrisi, attirando l’attenzione dei follower. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori dettagli o commenti da parte dell’interessata.

Zeudi Di Palma ha ufficializzato il suo nuovo amore. Le immagini condivise sui social ammaliano i fan. Le immagini parlano, e a volte sanno raccontare più di mille interviste. È il caso di Zeudi Di Palma, che negli ultimi giorni ha letteralmente catturato l’attenzione dei fan con una serie di scatti che la ritraggono insieme alla sua fidanzata. Foto spontanee, luminose, quasi sospese tra intimità e leggerezza, che hanno acceso immediatamente la curiosità del pubblico. Leggi anche Selvaggia Lucarelli, la regina delle opinioniste tv domani ospite a Verissimo Zeudi, già apprezzata per il suo stile elegante e la sua presenza carismatica, sembra qui mostrare una versione ancora più vera di sé. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Zeudi Di Palma ha ufficializzato il suo nuovo amore. La reazione social

Articoli correlati

Leggi anche: Grande fratello, Zeudi Di Palma ha trovato l’amore: la reazione di un’ex gieffina

Zeudi Di Palma: 7 aprile, la verità oltre l’immagineIl ritorno di Zeudi Di Palma nelle sale televisive italiane è fissato per il 7 aprile su Rai Due, all’interno del programma Belve.

Zeudi Di Palma Confessioni Sui Limiti dei Social Media

Aggiornamenti e notizie su Zeudi Di Palma ha ufficializzato il suo...

Temi più discussi: Grande Fratello, Zeudi Di Palma presenta la fidanzata: chi è Scarlett; Belve e Belve Crime: da Amanda Lear a Raffaele Sollecito, i nuovi ospiti di Francesca Fagnani (anche nip); Scarlett, chi è la fidanzata di Zeudi Di Palma: l’ex del Grande Fratello ufficializza la storia d’amore con un bacio sui social; Grande Fratello, Zeudi Di Palma esce allo scoperto con la nuova fidanzata: ecco chi è.

Scarlett, chi è la fidanzata di Zeudi Di Palma: l’ex del Grande Fratello ufficializza la storia d’amore con un bacio sui socialDopo un lungo periodo di rumor e flirt mai confermati, Zeudi Di Palma ha deciso di non nascondersi più. La modella ed ex concorrente del Grande Fratello è uscita esce scoperto presentando la sua ... gay.it

Zeudi Di Palma ha un nuovo amore: sui social il bacio alla fidanzata ScarlettDopo giorni di teorie e rumor, è stata la stessa Zeudi a confermare l'identità della ragazza che le ha rubato il cuore nell'ultimo periodo ... it.blastingnews.com

«Risolta, mentalmente stabile, senza troppi traumi passati e con una positività e un’energia pazzesca». Così Zeudi Di Palma descrive senza esitazione la donna che vorrebbe avere accanto. E ora, dopo tante chiacchiere e voci, sembra proprio aver trovato ciò - facebook.com facebook

Per mesi avete votato ogni giorno, mi avete sostenuta senza mai mollare… e questo premio è la prova di quanto siamo forti insieme. Questo non è solo il mio traguardo, è il nostro. GRAZIEEEEEEE #zeudiners #BreakTudoAwards2025 x.com