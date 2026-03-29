Zennial | i trentenni costruiscono il futuro dopo crisi e pandemia

Una generazione di trentenni, nota come Zennial, sta affrontando le sfide di un periodo segnato da crisi economiche e pandemia. Questi giovani adulti stanno riorganizzando le proprie prospettive e modalità di vita, influenzando i mercati del lavoro e i modelli di consumo. La loro presenza si sta consolidando come una forza che plasma il panorama sociale e culturale attuale.

Una nuova generazione, definita Zennial, sta ridefinendo il concetto di futuro in Italia e nel mondo. Isabella Pierantoni, sociologa e fondatrice del network Generation Mover, analizza come i trentenni stiano costruendo attivamente la propria visione della realtà. Questa coorte demografica si colloca tra i Millennial e la Generazione Zeta, mostrando una determinazione unica nel plasmare le proprie destinazioni. I dati indicano che questi giovani sono i più istruiti della storia, cresciuti senza modelli adulti tradizionali per gestire le crisi globali. Hanno vissuto la pandemia da Covid e la crisi economica del 2008 fin dall’adolescenza, sviluppando un approccio pragmatico alla vita. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zennial: i trentenni costruiscono il futuro dopo crisi e pandemia Articoli correlati Leggi anche: Un Hub per Bertinoro: cittadini, imprese e istituzioni costruiscono il futuro del centro 50 euro al mese: come gli ETF costruiscono il tuo futuroÈ lunedì 9 marzo 2026 e l’orologio segna le 14:11, il momento esatto in cui un piccolo capitale mensile di 50 euro diventa la chiave per costruire un...