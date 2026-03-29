Durante il serale di Amici, le star hollywoodiane Zendaya e Robert Pattinson sono apparse improvvisamente nello studio, sorprendendo allievi e pubblico. La loro presenza è stata comunicata senza preavviso, creando sconcerto tra i presenti. La reazione dei ragazzi è stata oggetto di discussione online, in particolare riguardo alla spontaneità delle loro risposte e all’autenticità della scena.

Le star hollywoodiane Zendaya e Robert Pattinson hanno fatto un’irruzione a sorpresa nello studio di Amici di Maria De Filippi, lasciando allievi e pubblico senza parole. Gli attori, in Italia per promuovere il film The Drama in uscita il 1° aprile 2026, hanno assistito alle esibizioni dietro le quinte prima di palesarsi davanti ai giovani talenti della scuola. Il video dell’incontro è diventato immediatamente virale, scatenando un dibattito acceso sui social circa la spontaneità dello stupore mostrato dai ragazzi in studio. Il colpaccio di Maria De Filippi: Zendaya e Robert Pattinson ospiti ad #Amici25 pic.twitter.comCBlBjoW58J — Che aria... 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Zendaya, Pattinson e il giallo della spontaneità al serale di Amici: perché la rete non crede alla reazione dei ragazzi?

Articoli correlati

Zendaya e Pattinson ad Amici: nessuno era pronto, la reazione dei ragazzi è virale (VIDEO)Tutti sapevano che stasera Zendaya e Robert Pattinson sarebbero stati ospiti di Amici di Maria De Filippi, ma a quanto pare, non lo sapevano...

Leggi anche: Amici, Zendaya e Robert Pattinson al Serale: Maria De Filippi sfida Canzonissima

Una selezione di notizie su Zendaya Pattinson e il giallo della...

Temi più discussi: Zendaya e Robert Pattinson incontrano il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri; Arriva tra le polemiche The Drama, con Zendaya e Pattinson; Zendaya e Robert Pattinson a Roma: Il segreto di un matrimonio perfetto? Speriamo che alla fine della navata ci sia qualcuno che ami davvero, davvero tanto; Zendaya e Robert Pattinson e il film con le allusioni alla strage di Columbine. Polemica negli Usa, il padre di una vittima: Disgustato.

Zendaya e Robert Pattinson a Roma: «Il segreto di un matrimonio perfetto? Speriamo che alla fine della navata ci sia qualcuno che ami davvero, davvero tanto»Sul red carpet del Cinema Adriano, Zendaya e Robert Pattinson presentano The Drama, una storia d’amore che sembra perfetta finché non lo è più. Tra fan in delirio, complicità, domande scomode e territ ... vanityfair.it

Zendaya e Robert Pattinson e il film con le allusioni alla strage di Columbine. Polemica negli Usa, il padre di una vittima: «Disgustato»Cronaca di un incontro dove non si possono fare domande «sconvenienti» (nemmeno sulla trama del film The Drama. O del recente matrimonio dell'attrice) ... corriere.it

Ieri sera Robert Pattinson e Zendaya hanno fatto il loro ingresso nello studio di Amici di Maria De Filippi... e le reazioni dei ragazzi - che evidentemente non sapevano nulla - sono diventate già virali. - facebook.com facebook

Zendaya e Robert Pattinson ad “Amici” per promuovere l’uscita nelle sale di “The Drama”. x.com