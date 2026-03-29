Zendaya e Pattinson ad Amici un tocco di Hollywood tra le urla di Zerbi e Pettinelli

Durante una recente puntata del programma, sono stati ospitati attori noti di Hollywood, tra cui Zendaya e Pattinson. La conduttrice ha deciso di invitare questi volti celebri per aggiungere un tocco speciale alla trasmissione. Nel frattempo, in studio si sono verificati momenti di grande fermento, con i giudici che hanno espresso opinioni accese, creando un clima caratterizzato da contrasti e discussioni.

De Filippi ricorre agli ospiti stellari per dare una scossa ad Amici. Giubilo in studio, ma dopo pochi minuti si torna agli standard di un programma che è da tempo troppo simile a se stesso, basato su conflitti e intrattenimento che oscurano il talento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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