Stasera, durante la puntata di Amici di Maria De Filippi, sono stati ospiti Zendaya e Robert Pattinson. La presenza dei due attori ha causato reazioni tra i giovani concorrenti, che si sono mostrati sorpresi e coinvolti durante il momento. Un video che mostra le loro reazioni è diventato rapidamente virale sui social media. La puntata ha visto anche altri interventi, ma l’attenzione si è concentrata sull’arrivo degli ospiti internazionali.

Tutti sapevano che stasera Zendaya e Robert Pattinson sarebbero stati ospiti di Amici di Maria De Filippi, ma a quanto pare, non lo sapevano spettatori e artisti in studio, al momento in cui è stata registrata l’apparizione dei due attori, tanto è vero che la loro reazione sconvolta è diventata virale. Il colpaccio di Maria De Filippi: Zendaya e Robert Pattinson ospiti ad #Amici25 pic.twitter.comCBlBjoW58J — Che aria tira (@cheariatira) March 28, 2026 Le due star in questi giorni sono approdate in Italia per presentare il loro film The Drama, in uscita il 1 aprile 2026. Questa settimana hanno partecipato alla premiere del film a Roma e hanno incontrato i ragazzi di Amici. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Zendaya e Pattinson ad Amici: nessuno era pronto, la reazione dei ragazzi è virale (VIDEO)

Articoli correlati

Leggi anche: Zendaya e Pattinson ad Amici, un tocco di Hollywood tra le urla di Zerbi e Pettinelli

Amici, stasera seconda puntata: superospiti Zendaya e Robert Pattinson(Adnkronos) – Zendaya e Robert Pattinson superospiti della seconda puntata del serale di ‘Amici’, in onda oggi, sabato 28 marzo, in prima serata su...

Zendaya and Robert Pattinson made a surprise appearance at the #Oscars.

Una raccolta di contenuti su Zendaya e Pattinson ad Amici nessuno...

Temi più discussi: Zendaya e Robert Pattinson a Roma: Il segreto di un matrimonio perfetto? Speriamo che alla fine della navata ci sia qualcuno che ami davvero, davvero tanto; The Drama, Zendaya e Robert Pattinson alla première di Roma del film. FOTO; Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video; Zendaya e Robert Pattinson a Amici25 - Amici Clip | Witty TV.

Zendaya e Pattinson ad Amici, un tocco di Hollywood tra le urla di Zerbi e PettinelliQuando Maria De Filippi decide di fare le cose in grande non ce n'è per nessuno, dirà giustamente qualcuno davanti alle grida incredule del pubblico di Amici per Zendaya e Robert Pattinson, che piomba ... fanpage.it

Amici 25, Zendaya e Pattinson tra gli ospiti? Tutte le anticipazioniAmici 25, le anticipazioni della seconda puntata con gli ospiti Zendaya e Pattinson: tra sfide, eliminazioni e la presenza di grandi star. novella2000.it

Sky tg24. . Zendaya e Robert Pattinson sono arrivati a Roma per presentare il film scritto e diretto da Kristoffer Borgli “The Drama: un segreto è per sempre” in sala dal 1° aprile. A pochi giorni dal matrimonio Emma rivelerà un segreto inconfessabile a Charlie, c - facebook.com facebook

Noi tutti così #Amici25 #zendaya #robertpattinson #thedrama x.com