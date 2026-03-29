Oggi la Sala Rossa del Campidoglio ospita due attori noti, Zendaya e Robert Pattinson, per una presentazione ufficiale. La presenza dei due artisti richiama l'attenzione dei media e del pubblico, mentre la cerimonia si svolge in un contesto ufficiale e pubblico, senza ulteriori dettagli sulla natura dell’evento o sui contenuti presentati.

La Sala Rossa del Campidoglio accoglie oggi Zendaya e Robert Pattinson, ospiti di una presentazione che trascende il semplice lancio cinematografico. I due attori hanno scelto Roma come scenario per promuovere The Drama – Un segreto è per sempre, un film diretto da Kristoffer Borgli previsto in uscita il 1° aprile tramite I Wonder Pictures. L’incontro con il sindaco Roberto Gualtieri si è trasformato in un momento simbolico dove la storia del palazzo comunale si intreccia con i temi della pellicola. Mentre la coppia protagonista del film, composta dai personaggi Emma e Charlie, affronta crisi relazionali scatenate da segreti rivelati durante una cena tra amici, la scelta del luogo non è casuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zendaya e Pattinson a Roma: segreti e amore nella Sala Rossa

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