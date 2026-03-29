Il presidente ucraino ha rinnovato la richiesta di armi nucleari, sostenendo che queste dovrebbero essere fornite dagli alleati occidentali come parte delle garanzie di sicurezza dopo il conflitto. La discussione si concentra sulla possibilità di trasferimenti di armi nucleari da paesi alleati all’Ucraina, in vista di una futura stabilità regionale. La questione è stata sollevata in diverse dichiarazioni pubbliche recenti.

Zelensky è tornato a parlare di armi nucleari per l’Ucraina, che dovrebbero essere trasferite dagli alleati occidentali come parte delle garanzie di sicurezza postbelliche. La scorsa settimana il presidente ucraino ha concesso interviste ad alcuni media occidentali e ha elargito opinioni a tutto campo sulla situazione. Anzitutto ha ripetuto il lamento che lo caratterizza da un mese: l’Iran ha rubato all’Ucraina le attenzioni dell’opinione pubblica. Occorre ridare a Kiev il peso che merita. In pratica, non smettete di darci soldi e armi solo perché servono alle operazioni nel Golfo Persico, per favore. Anzi, dateci anche le armi nucleari! Sì,... 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Zelensky insiste a parlare di armi nucleari per l’Ucraina

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