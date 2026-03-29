Zeballos-Napoli la trattativa prosegue | il Boca frena la partenza estiva

Le trattative tra l’attaccante e il club italiano sono in corso, con un accordo contrattuale raggiunto e il giocatore disponibile dal 31 dicembre senza costi di trasferimento. Tuttavia, il club argentino ha deciso di bloccare temporaneamente la cessione durante la sessione estiva di mercato. La situazione resta aperta, e non sono stati ancora definiti i tempi ufficiali del trasferimento.

Exequiel Zeballos e il Napoli avrebbero trovato un’intesa contrattuale, con disponibilità del giocatore dal 31 dicembre prossimo a parametro zero. L’esterno offensivo argentino classe 2002 del Boca Juniors rappresenta uno dei talenti più cristallini del vivaio xeneize. La sua velocità, il dribbling e la capacità di creare superiorità numerica sulla fascia corrispondono alle esigenze tattiche del Napoli. Zeballos gioca principalmente da ala destra a piede invertito, ma possiede la versatilità per agire anche sull’ala opposta. Il suo stile sudamericano—accelerazioni improvvise, controllo elevato del pallone, abilità nell’uno contro uno—lo rende ideale contro difese compatte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Zeballos-Napoli, la trattativa prosegue: il Boca frena la partenza estiva Articoli correlati Zeballos-Napoli, dal Boca arriva la prima mossa a sorpresa: azzurri spiazzatiTra le pagine del calciomercato estivo continua a tenere banco la situazione legata a Exequiel Zeballos, il talentuoso esterno offensivo del Boca... Leggi anche: Il Napoli pronto a chiudere per Zeballos del Boca Juniors Tutti gli aggiornamenti su Zeballos Napoli la trattativa prosegue... Temi più discussi: Dall’Argentina – Si complica per Zeballos-Napoli: 4 club su di lui, Siviglia in pole; Dall’Argentina – Zeballos vuole partire, il Boca si rassegna: ecco chi lo sostituirà; ESPN - Cesar: Clausola e novità sull'affare Zeballos-Napoli; Napoli, dall'Argentina: il Boca Juniors si è rassegnato all'addio di Zeballos, il prezzo è in calo. NM LIVE - Cammaroto: Napoli molto avanti nella trattativa per Zeballos, valutazioni per Orsolini, in entrata in arrivo giocatori più freschi ma prontiNAPOLI - EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a NAPOLI MAGAZINE LIVE, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i tem ... napolimagazine.com Zeballos-Napoli, la trattativa si complica? Dall’Argentina – Il Boca vuole tenerlo e offre il rinnovo, i dettagliAugusto Cesar, giornalista di ESPN, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, dove ha riportato delle importanti novità in merito a Exequiel Zeballos, esterno del Boca Juniors accostato al ... mondonapoli.it Il Napoli sta provando a prendere Zeballos a scadenza di contratto e, intanto, dall'Argentina riferiscono che il Boca Juniors avrebbe già individuato il sostituto in Jaminton Campaz del Rosario Central - facebook.com facebook In Argentina sono stati rilanciati rumors in merito a un forte interesse del #Siviglia per #Zeballos, calciatore del Boca Juniors. Ma, come raccolto da AreaNapoli.i, il #Napoli resta più avanti. x.com