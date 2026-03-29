Zanotti altro ex da tenere d’occhio Leka | Una trasferta insidiosa

Dopo la sconfitta di Imbrò, la Vuelle si prepara ad affrontare Zanotti, ex giocatore che attualmente milita in una squadra in difficoltà e cerca di evitare la retrocessione. Zanotti, in passato, ha avuto un ruolo importante con la formazione toscana, che sta attraversando un campionato complicato. La partita tra le due squadre si prospetta come un'occasione per la Vuelle di evitare ulteriori problemi.

Dopo la beffa subìta da Imbrò, la Vuelle non vuole concedere occasioni ad un altro fresco ex, Zanotti (foto), che con la sua Pistoia ha vissuto sin qui una stagione travagliata e sta inseguendo una difficile salvezza. La società toscana, però, non si è mai data per vinta, immergendosi in un frullatore di cambiamenti attraverso i quali sta cercando di evitare i playout: in panchina, da un mese, c’è un nuovo coach, il tedesco Pete Strobl, mentre due giorni fa è stato firmato l’irlandese Samuel Alajiki, ala proveniente dal campionato israeliano, che però stasera non sarà della partita. Pistoia, quindi, al pari della Vuelle si presenta a questo match con un solo straniero, la guardia Karvel Anderson, arrivato l’8 febbraio, che in queste prime 7 partite in maglia Estra viaggia a 11. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Zanotti, altro ex da tenere d’occhio. Leka: "Una trasferta insidiosa" Articoli correlati HOCKEY SERIE A1. Il Sarzana riparte da Monza: cuore e nervi saldi per una trasferta insidiosaAnticipo di campionato di serie A1 stasera alle 21 per l’Hockey Sarzana impegnato nell’insidiosa trasferta con il Monza al PalaSomaschini di Seregno... Leggi anche: UniFortunato Volley attesa da una trasferta insidiosa a Sant’Agnello: domani sfida alla Penisola Volley