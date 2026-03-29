Wolford x Sergio Rossi Studs | lusso vestibilità e cura

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La fusione Wolford x Sergio Rossi: strass e stretch come dettagli di design. Questa collaborazione unisce la maestria tessile austriaca di Wolford con l’eleganza classica dell’alta moda italiana rappresentata da Sergio Rossi. Il risultato è una calza che trascende la funzione base per diventare un vero accessorio di stile. L’estetica ‘Studs’ e l’integrazione degli strass. Il termine ‘Studs’ nel nome del prodotto indica un approccio progettuale dove le applicazioni brillanti non sono semplici decorazioni aggiunte, ma elementi strutturali integrati nella trama del tessuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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