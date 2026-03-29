Volta a Catalunya 2026 vince Vingegaard E al Giro d' Italia starò ancora meglio

Il ciclista danese ha vinto la Volta a Catalunya 2026, una delle tappe più importanti del calendario internazionale. Dopo la vittoria, ha dichiarato che si sentirà in forma migliore durante il prossimo Giro d’Italia, in programma tra alcune settimane. La competizione si è conclusa ieri, con un percorso caratterizzato da salite impegnative e numerosi attacchi tra i favoriti.

Roma, 29 marzo 2026 - "Al Giro d'Italia starò ancora meglio rispetto a ora": parole e musica di Jonas Vingegaard, che dopo la Parigi-Nizza 2026 si aggiudica anche la Volta a Catalunya 2026, lanciando ottimi segnali in vista dei prossimi obiettivi, ancora più delicati e cruciali della corsa vinta anticipando sul podio Lenny Martinez e Florian Lipowitz. La gara Partenza il 23 marzo da Sant Feliu de Guixols e arrivo domenica 29 marzo a Barcellona dopo 1.057 km in cui lo spettacolo non è mancato. Dal punto di vista della leadership, la prima parte della corsa catalana, nel segno delle ruote veloci, ha visto il dominio di Dorian Godon,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volta a Catalunya 2026, vince Vingegaard. "E al Giro d'Italia starò ancora meglio" Articoli correlati Jonas Vingegaard: “Il Giro d’Italia può aiutarmi a preparare meglio il Tour, sogno di vincerlo ancora”Jonas Vingegaard ha da pochi giorni ufficializzato la sua prima partecipazione al Giro d’Italia. Leggi anche: Catalunya, show di Vingegaard: vince in salita e si prende la maglia Aggiornamenti e contenuti dedicati a Volta a Catalunya 2026 vince Vingegaard... Temi più discussi: Volta a Catalunya: Vingegaard esordisce da favorito, Evenepoel per accreditarsi come rivale; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; VIDEO: Ultimi 3 Chilometri Tappa 1 Volta a Catalunya 2026; Giro Catalogna, Evenepoel cade: a Godon 3^ tappa. Volta a Catalunya 2026: programma, percorso, tappe, favoriti e dove vederlaLa Volta giunge alla sua 105ª edizione con Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel tra i principali favoriti per la vittoria finale. Scopri tutto quello che c'è da sapere. olympics.com VOLTA CATALUNYA. VINGEGAARD PRIMO DANESE NELLA STORIA A VINCERE. A BARCELLONA CHIUDE GILMOREFinale spumeggiante alla Volta a Catalunya, che incorona Jonas Vingegaard come primo danese capace di iscrivere il proprio nome nel prestigioso albo d’oro della corsa catalana. Il fuoriclasse della Vi ... tuttobiciweb.it «Ho compiuto 70 anni e mi sono chiesta: quand'è stata l'ultima volta che sono stato veramente felice». La domanda - comune a molti - se la è posta una lettrice del magazine Vegoutmag. «Tutto è successo la scorsa primavera. Abbiamo organizzato una festa - facebook.com facebook Pagelle Volta a Catalunya 2026: Vingegaard di nuovo perfetto, Martinez ancora convincente – Godon da protagonista, Evenepoel a metà: colpa della caduta x.com