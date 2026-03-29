Volley – serie b | colpo esterno del Club Arezzo

Nella 21ª giornata di Serie B, il Club Arezzo ha conquistato una vittoria in trasferta. La partita si è svolta oggi e si è conclusa con il successo della squadra ospite. I dettagli sul punteggio e sui momenti salienti della gara saranno disponibili nei prossimi aggiornamenti.

Arezzo, 29 marzo 2026 – Il risultato della 21^ Giornata Serie B Club Arezzo Tabellino 21ª giornata – Campionato Nazionale Serie B, Girone E Toscanagarden Arno PI – Club Arezzo ASD AR 0-3 (23-25, 23-25, 26-28) Pesante vittoria in trasferta per il Club Arezzo, che espugna il campo del Toscanagarden Arno PI a Castelfranco imponendosi con un netto 3-0 e conquistando tre punti fondamentali in chiave classifica. Prestazione solida e lucida per i “botoli”, capaci di gestire con maturità tutti i momenti del match e di mantenere sempre alta l’attenzione tattica. A trascinare la squadra è stato uno straordinario Dal Monte, autore di 20 punti e vero mattatore dell’incontro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Volley – serie b: colpo esterno del Club Arezzo Articoli correlati Volley – Serie B, il Club Arezzo lotta ma cede a CamaioreArezzo, 9 marzo 2026 – Volley – Serie B, il Club Arezzo lotta ma cede a Camaiore. Forlì-Arezzo (sabato 03 gennaio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Toscani a caccia del colpo esterno in una gara con gol da ambo le partiTurno numero 19 di Serie C e prima giornata di ritorno per l’Arezzo di Bucchi secondo in classifica impegnato sul campo del neopromosso Forlì. Serie D Firenze Ovest vs Club Arezzo