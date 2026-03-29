Nel ventunesimo turno del campionato di Serie B2 femminile, la MedTrade Palermo affronta la capolista Gela in casa. La squadra locale lotta con determinazione contro la seconda in classifica, che si impone con un risultato di 1-3, dopo quattro set. La partita si svolge tra momenti di equilibrio e spunti di superiorità da parte delle due formazioni.

Contro una delle squadre più attrezzate del girone, seconda in classifica e in piena corsa per i playoff, la MedTrade Volley Palermo gioca una gara di grande generosità ma cede 1-3 in casa all’Eco Rigen Nuova Città di Gela nella ventunesima giornata del campionato di Serie B2 femminile. Una partita proibitiva sulla carta, in cui le giallazzurre faticano nel primo set, reagiscono con carattere nel secondo e nel terzo, ma non riescono a completare la rimonta. Coach Linda Troiano parte con Giambona, Mercanti, Rizzo, Camarda, Vujevic e Azzolina. Amenta e Romano nel ruolo di liberi. L’avvio è complicato. Gela impone subito ritmo e fisicità, scappa sul 7-16 e chiude il primo set 11-25. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Volley, MedTrade Palermo lotta ma si arrende: la capolista Gela vince in quattro set

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