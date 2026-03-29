Voci di giovani con disturbo Dsa Testimonianze in un libro

Alla biblioteca Ariostea si terrà la presentazione di un libro intitolato “E si va avanti, tranquillamente”, che raccoglie le testimonianze di giovani adulti con disturbo specifico dell'apprendimento. Il volume contiene le esperienze di studenti che hanno frequentato la scuola secondaria e si confrontano con le difficoltà legate al Dsa. L’evento offre uno spazio di dialogo e condivisione di queste storie.

La biblioteca Ariostea ospita la presentazione del libro ’E si va avanti, tranquillamente. Voci di giovani adulti caratterizzati dal Dsa, dopo la scuola secondaria’. Una pubblicazione indipendente, opera di Chiara Marchetti, logopedista con lunga esperienza nel campo dei Disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa). La prefazione porta il nome di Simonetta Sandra Maestri, pedagogista esperta con una competenza trasversale che abbraccia ogni ordine di grado scolastico. "Come sarà mio figlio da grande?". È questa la domanda, carica di speranza, che risuona spesso agli specialisti che si occupano di diagnosi di Dsa. Per lungo tempo, la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Voci di giovani con disturbo Dsa. Testimonianze in un libro Articoli correlati "Con Passione": un libro a più voci per ricordare don Salvatore NapoleoneLunedì 23 febbraio, alle ore 19, in Cattedrale, alla presenza dell'arcivescovo Corrado Lorefice sarà presentato il libro "Con Passione" dedicato a... A Grottaminarda: "Voci di Donne": testimonianze, storie e racconti su emigrazione e disparità di genereStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Dopo i saluti... Tutti gli aggiornamenti su Voci di giovani con disturbo Dsa... Temi più discussi: Presentazione del libro E si va avanti, tranquillamente. Voci di giovani adulti caratterizzati dal DSA, dopo la scuola secondaria; Voci di giovani con disturbo Dsa. Testimonianze in un libro; Giovani d’oggi: storie, arte e voci dalla OPS! Academy; Protesta No Kings a Roma, le voci dei giovani alla manifestazione: In piazza per portare speranza. La Nuova Zena raccontata dalle voci di 17 giovani artistiGenova – Un mixtape che vede la partecipazione di artisti e artiste genovesi e liguri, produttori musicali, oltre a vari musicisti di nuova generazione, per un totale di diciassette nomi, diciassette ... ilsecoloxix.it Voci, Suoni, Generazioni: il progetto del Teatro Donizetti per avvicinare i più giovani al mondo dello spettacoloTra le iniziative laboratori, spettacoli e visite guidate, con l’obiettivo di guidare i giovani alla scoperta della musica e della cultura Voci che ispirano riflessioni, suoni che suscitano emozioni, ... bergamonews.it Telesveva. . +++SERIE C, MANITA DEL POTENZA ALLA SALERNITANA. DOMANI IN CAMPO TUTTE LE PUGLIESI: LE VOCI DI ALTAMURA, FOGGIA E MONOPOLI. CERIGNOLA A CROTONE PER ASSALTARE IL SESTO POSTO - SERIE D, BARLETTA E FI - facebook.com facebook Corteo No Kings a Roma, le voci di chi è contro la guerra: "Pace subito" ift.tt/Lb8ogj4 x.com