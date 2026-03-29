Vitinha sfida Juve | Siamo pronti per affrontare i bianconeri Proveremo a imporre il nostro gioco anche con loro

Vitinha ha dichiarato che il team è pronto ad affrontare la Juventus e che tenterà di imporre il proprio stile di gioco anche contro i bianconeri. Il Genoa si trova in un periodo positivo, e il centrocampista si è espresso con determinazione riguardo alla prossima sfida. La squadra si prepara quindi a una partita importante, con l’obiettivo di mettere in pratica le proprie strategie sul campo.

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