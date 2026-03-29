Un’associazione di volontariato ha annunciato la sospensione delle attività di raccolta rifiuti nel capoluogo dopo una diffida da parte del Comune. La decisione riguarda esclusivamente il centro urbano, mentre l’associazione ha confermato di continuare a operare nel territorio circostante. La sospensione temporanea è stata comunicata per motivi legati alla situazione con l’amministrazione comunale, senza però interrompere l’impegno nel prendersi cura dell’area circostante.

Dopo la diffida di palazzo dei Priori, l'associazione di volontariato è intervenuta nei boschi di Valle Gelata, oggetto del "lancio dei rifiuti": raccolti 18 sacchi Viterbo clean up in esilio, dopo la diffida del Comune del capoluogo. “Abbiamo sospeso le attività di raccolta rifiuti con il Comune di Viterbo ma non abbiamo sospeso per niente la voglia che abbiamo di prenderci cura del territorio circostante”, assicurano dall’associazione di volontariato. L’impegno non si ferma e così Viterbo clean up è tornata a intervenire, scegliendo però un’area fuori dal perimetro cittadino. Sabato pomeriggio, 28 marzo, i volontari sono andati nei boschi del parco di Valle Gelata, nel comune di Canepina, all’interno dell’area dei monti Cimini. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Viterbo clean up in "esilio" a Canepina: "Stop alle attività nel capoluogo ma non alla voglia di prenderci cura del territorio"

Articoli correlati

Benedetta Rossi, l’intervento alla tiroide: “Spesso ci sentiamo invincibili, dobbiamo prenderci cura di noi stesse”Benedetta Rossi la scorsa estate aveva annunciato di essersi sottoposta ad un intervento alla tiroide, mostrandosi sui social poco dopo l’operazione...

Al via i lavori del progetto Polis alle Poste di Gazzola, stop alle attività dal 22 gennaioDa giovedì 22 gennaio nell'ufficio postale di Gazzola di via Roma 106, inizieranno gli interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei...

Una selezione di notizie su Viterbo clean

Temi più discussi: Detenuti in campo per bonificare l’area del Bullicame; Lazio: detenuti e volontari in campo domani a Viterbo e Terracina con Plastic Free e Seconda Chance per l’ambiente; Viterbo e Terracina: detenuti e volontari uniti per l’ambiente e il riscatto sociale; Raccolti 130 chili di rifiuti al Murialdo e alla Grotticella.

Viterbo Clean Up, conto alla rovescia per la cena solidale del 25 ottobreL’incasso sarà destinato all’acquisto di giochi per i bambini della città da posizionare in uno dei parchi cittadini VITERBO – Dopo settimane di grande partecipazione alla raccolta fondi Il gioco dei ... etrurianews.it

Viterbo Clean Up ripulisce l’area del Palazzo di Vico: volontari al lavoro nel cuore dimenticato della cittàAncora una volta, a fare la differenza, sono stati cittadini armati di guanti e buona volontà. Ma la domanda resta aperta: può il futuro di uno dei palazzi simbolo della Viterbo medievale dipendere ... etrurianews.it

Turismo viterbese: la forza (che non c’è) del calendario unico #viterbo #turismo #lafune #ilgiornaledeiviterbesi - facebook.com facebook