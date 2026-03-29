Al Museo Archeologico di Castellina in Chianti si tiene una nuova esposizione dell’artista Consani, parte del progetto “Vis-à-Vis” Arti Visive avviato nel 2024 dalla Fondazione Musei Senesi. La mostra si inserisce nel ciclo di eventi che collegano le opere di artisti contemporanei alle collezioni storiche dei vari musei della rete. La rassegna rappresenta una tappa del programma in corso.

Torna con una nuova tappa a Castellina in Chianti il cartellone di “Vis-à-Vis” Arti Visive, il progetto lanciato nel 2024 con cui Fondazione Musei Senesi mette in dialogo la ricerca artistica contemporanea con le collezioni storiche dei musei della rete. Sarà presentato in anteprima oggi il progetto espositivo firmato dall’artista Michelangelo Consani per il Museo Archeologico del Chianti. Si intitola Agaletora, vocabolo che deriva dalla lingua etrusca e significa “fanciullo”, richiamando una dimensione originaria dell’esistenza legata alla formazione dell’identità. Il progetto riunisce una serie di lavori che ruotano attorno all’idea di ritrovamento, tra stratificazioni, metamorfosi e trasformazioni simboliche, evocando processi che appartengono tanto alla ricerca artistica quanto all’indagine archeologica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Vis-à-Vis“, l’arte di Consani al Museo Archeologico

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