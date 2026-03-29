Virtus rivoluzione quasi inattesa Ivanovic via | tocca a Jakovljevic

La Virtus ha annunciato l'esonero dell'allenatore Ivanovic e la nomina di Jakovljevic come nuovo allenatore. La decisione è stata comunicata durante una giornata di sciopero, che ha ridotto la presenza di giornalisti e addetti ai lavori. La notizia si è diffusa rapidamente, creando reazioni nel mondo del basket e tra i tifosi.

La notizia che fa sussultare Basket City deflagra sulle scrivanie vuote, o quasi. Giornata di sciopero, venerdì, ma il tam tam parte presto. Anche perché ci sono i canali social. Dusko Ivanovic non è più l’allenatore della Virtus. E il club bianconero, reduce da tre sconfitte di fila, ma comunque primo in classifica, affida il proprio pensiero a una nota. "Virtus comunica di aver sollevato dall’incarico di head coach il signor Dusko Ivanovic. Contestualmente, la società rende noto che anche l’assistente coach Nenad Trajkovic conclude l’esperienza in bianconero. Virtus desidera esprimere il più sentito ringraziamento a Ivanovic per la professionalità, la dedizione e il lavoro svolto nel corso del suo mandato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus, rivoluzione quasi inattesa. Ivanovic via: tocca a Jakovljevic Articoli correlati Leggi anche: Terremoto in casa Virtus: esonerato Dusko Ivanovic. Squadra affidata a Nenad Jakovljevic Leggi anche: Sorpresa Virtus Bologna: esonerato coach Ivanovic. La squadra al vice Jakovljevic