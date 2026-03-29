Violenza giovanile | 25 coltellate e dati allarmanti su Rai 3

Stasera, domenica 29 marzo 2026, su Rai 3 sarà trasmessa una nuova puntata di PresaDiretta dedicata alla violenza tra i giovani, con un focus su un episodio che ha visto 25 coltellate. La trasmissione vuole approfondire i dati e le dinamiche di questa problematica, cercando di analizzare anche il ruolo delle organizzazioni mafiose e dei fattori sociali coinvolti.

Stasera, domenica 29 marzo 2026, la Rai 3 trasmetterà una puntata di PresaDiretta che promette di smontare le narrazioni superficiali sulla violenza giovanile e sulle mafie globali. Il programma, condotto da Riccardo Iacona, non si limiterà a elencare i fatti di cronaca nera, ma cercherà di fornire un’analisi strutturale basata su dati verificati e testimonianze dirette. La serata si dividerà in due macro-argomenti: l’emergenza della violenza tra i giovani nel territorio italiano e l’indagine sulle nuove rotte del narcotraffico internazionale. L’apertura della trasmissione prenderà spunto dal caso recente accaduto in provincia di Bergamo, dove uno studente tredicenne ha accoltellato un’insegnante, un evento che ha scosso l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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