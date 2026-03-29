Il governatore della regione ha espresso dure critiche nei confronti dei genitori di una famiglia residente in un'area boschiva, commentando la loro posizione sui vaccini. Durante un evento pubblico, ha dichiarato che meriterebbero tre anni di reclusione, senza specificare ulteriori dettagli sul contesto legale o sulle motivazioni delle sue affermazioni. La polemica ha suscitato reazioni da parte di alcuni esponenti politici e cittadini.

Vincenzo De Luca, ex governatore della Campania, è intervenuto sul caso della “famiglia nel bosco” attaccando duramente i genitori Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i quali meriterebbero a suo avviso “tre anni di carcere”. Al centro le mancanze nella gestione dei bambini dall’istruzione, ai vaccini e alle condizioni di vita. Famiglia nel bosco, interviene Vincenzo De Luca Continua a far discutere in tutta Italia il caso della “famiglia nel bosco“, con i tre bambini allontanati dai genitori dopo l’intervento della magistratura. A toccare il dibattito è stato anche Vincenzo De Luca, ex presidente della Regione Campania, che ha espresso una posizione durissima. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Vincenzo De Luca contro i genitori della famiglia nel bosco per i vaccini, "Sciagurati, gli darei il carcere"

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Famiglia del bosco, duro Vincenzo De Luca: “Darei tre anni di carcere ai genitori” - facebook.com facebook

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