Vicenza Classic Car Show regine del passato e supercar in mostra | Bentley Ferrari Jaguar e il Mivalino

Al Vicenza Classic Car Show sono state esposte auto d'epoca e supercar di marchi come Bentley, Ferrari e Jaguar, insieme al Mivalino. La manifestazione si è svolta alla Fiera di Vicenza, attirando un numero elevato di visitatori nelle prime due giornate. L'evento ha visto la partecipazione di appassionati e collezionisti nel quartiere espositivo.

La passione per il motorismo d'epoca ha eletto Vicenza Classic Car Show come sua capitale. Un'affluenza record di visitatori ha animato la Fiera di Vicenza nelle prime due giornate della kermesse, trasformando il quartiere espositivo in un vera festa per gli appassionati delle due e quattro ruote. Oltre ai tanti dibatti e incontri sulla cultura motoristica organizzati nello stand Aci Storico-AC Vicenza e nell'Asi Village, molto graditi dal pubblico all'esterno del Padiglione 7 i test drive al volante delle Tesla Model Y e Model 3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vicenza Classic Car Show, regine del passato e supercar in mostra: Bentley, Ferrari, Jaguar e il Mivalino Articoli correlati Vicenza Classic Car Show: viaggio tra le regine della velocità, dalla Ferrari F40 alla Jaguar XJ220Entra nel vivo la terza edizione di Vicenza Classic Car Show alla fiera di Vicenza: un viaggio tra le regine della velocità, celebrazioni del grande... Vicenza Classic Car Show, tutti i capolavori del passato in mostraDal 27 al 29 marzo apre le porte al pubblico la terza edizione di Vicenza Classic Car Show, appuntamento di primavera che riunisce l'eccellenza... Approfondimenti e contenuti su Vicenza Classic Car Temi più discussi: Vicenza Classic Car Show 2026, il programma e gli eventi della fiera; Vicenza Classic Car Show al via domani: tutte le info; Vicenza Classic Car Show 2026: cosa vedere, i biglietti e il programma; ASI News | ASI Village a Vicenza Classic Car Show 2026 dal 27 al 29 marzo. Vicenza Classic Car Show 2026, programma ed eventi della fiera dedicata alle auto d'epocaLeggi su Sky TG24 l'articolo Vicenza Classic Car Show 2026, programma ed eventi della fiera dedicata alle auto d'epoca ... tg24.sky.it Vicenza Classic Car Show: aperta ufficialmente la 3ª edizioneVicenza Classic Car Show: il cuore del motorismo storico e sportivo torna a battere in Fiera. Aperta ufficialmente la terza edizione ... vicenzareport.it Uno dei momenti più attesi del Vicenza Classic Car Show (27-29 marzo) è stata la consegna dei riconoscimenti ai partecipanti al Raduno Youngclassic. Tra le novità del 2026, da annoverare il Road to Vicenza, il momento che ha dato ufficialmente il via al Ra - facebook.com facebook Da domani, venerdì 27 al 29 marzo a Vicenza esposizioni, raduni ed eventi tra Lamborghini Miura, Corvette e Lotus Emira x.com