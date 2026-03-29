Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 18 | 25

Alle 18:25 del 29 marzo 2026, Astral ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma Nord. Il servizio di infomobilità della Regione Lazio fornisce dettagli sulle condizioni del traffico e eventuali interruzioni lungo le strade della diramazione, con l’obiettivo di informare gli automobilisti sulla situazione in tempo reale.

Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma nord si rallenta per traffico intenso tra che bagna il cosa non la reverso quest'ultimo situazione analoga sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra diramazione Roma sud e Appia in carreggiata esterna tra Laurentina e Appia ci spostiamo sulla diramazione Roma Sud dove si sta in Corea Vergata Raccordo Anulare verso quest'ultimo andiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo anche qui code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro sulla Salaria risolto l'incidente almeno in precedenza all'altezza di Villa Spada la circolazione verso la.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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