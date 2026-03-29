Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 17 | 25

Alle ore 17:25 del 29 marzo 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione fornisce informazioni in tempo reale sui percorsi e sulle condizioni delle strade, offrendo ai cittadini dati utili per gli spostamenti. L'aggiornamento riguarda principalmente le principali arterie e le eventuali criticità presenti sul territorio.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma nord risolto l'incidente ma senza traffico al momento è scorrevole tra Castelnuovo di Porto è Settebagni in direzione del Raccordo Anulare ci possiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna rallentamenti per traffico intenso tra Pontina e Appia interna situazione analoga tra la programmazione Roma sud e Appia andiamo sulla Salaria domani incidente causa cute l'altezza di Villa Spada verso la tangenziale est e in chiusura gli eventi nella capitale è in corso di svolgimento della manifestazione con. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 17:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove in carreggiata... Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in queste prime ore del mattino il... Contenuti e approfondimenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 12:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2026 ore 18 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità assoluta e ben trovati dalla redazione di infomobilità un servizi della regione Lazio in apertura segnaliamo un incidente sulla via ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it Tutte le informazioni su viabilità e trasporti a #Roma il 28 e 29 marzo: manifestazioni, benedizione delle Palme e domenica ecologica con stop al traffico - facebook.com facebook