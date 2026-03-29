Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 16 | 25

Il servizio di Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. L'ultima comunicazione, datata 29 marzo 2026 alle ore 16:25, informa gli utenti sulle condizioni attuali della circolazione e eventuali variazioni o interventi in corso sulla rete stradale della regione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle persone di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sulla diramazione Roma nord segnaliamo che provoca quote tra Castelnuovo di Porto Settebagni in direzione del Raccordo Anulare ci spostiamo sulla via Nettunense dove si è risolto l'incidente meno in precedenza la piazza di Campo di Carne traffico al momento scorrevole nei due sensi ricordiamo alle ore 22 di oggi è in vigore lo stop ai mezzi pesanti sulle autostrade il divieto riguarda i veicoli per il trasporto di cose con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo per trasporto pubblico capitolino permane sospesa la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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