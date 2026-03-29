Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 29 marzo 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio è monitorata dal servizio di infomobilità di Astral. La redazione di infomobilità, un servizio regionale, fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del traffico e sulle eventuali criticità presenti sulla rete stradale.

Astral infomobilità assoluta e ben trovati dalla redazione di infomobilità un servizi della regione Lazio in apertura segnaliamo un incidente sulla via Nettunense che provo nei due sensi altezza di Campo di Carne ricordiamo che fino alle ore 22 di oggi è in vigore lo stop ai mezzi pesanti sulle autostrade il divieto riguarda i veicoli per il trasporto di cose con Massa superiore alle 7 nella te e mezza siamo gli eventi nella capitale in corso di svolgimento della manifestazione con corteo è da Piazza Vittorio Emanuele II per correre a via Emanuele Filiberto e poi giungere in Piazza di Porta San Giovanni fino alle ore 18 o sibili chiusura al... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 15:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in queste prime ore del mattino il... Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 08:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene... Altri aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 12:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 12:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 11 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso l'incidente sulla ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook