Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 del 29 marzo 2026, la redazione di Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. L'informazione riguarda eventuali variazioni o disagi sul traffico, con dettagli specifici forniti dall'azienda di trasporti regionale. Questa comunicazione si inserisce in un servizio periodico di aggiornamento sulle condizioni della mobilità locale.

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimborso l'incidente avvenuto in precedenza sulla Pontina circolazione tornata ora regolare tra Tor de' Cenci e castelli decima in direzione Latina 19 incidente interessa invece la Tiburtina Qui si sta in coda tra il raccordo anulare 7 in direzione Tivoli passiamo agli eventi nella capitale nella giornata di oggi è in programma dalle ore 15 alle ore 18 una manifestazione con corteo che partendo da Piazza Vittorio Emanuele II percorrerà via Emanuele Filiberto per giungere in Piazza di Porta San Giovanni Ativ e chiusure al.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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