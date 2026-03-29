Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 11 | 25

Alle ore 11:25 del 29 marzo 2026, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio e nella città di Roma. La redazione ha diffuso un servizio di informazione sulla situazione del traffico e sulle condizioni delle strade, senza segnalare particolari incidenti o deviazioni in atto al momento.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura La Fontina ancora code per l'incidente avvenuto in precedenza tra Tor de' Cenci e Castel di Decima in direzione Latina ci spostiamo sulla Ardeatina si sta in coda per traffico intenso tra il divino amore il raccordo anulare entrambe le direzioni di marcia diamo uno sguardo ai cantieri sulla diramazione Roma Sud Per consentire i lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale dalle 22 di domani lunedì 30 marzo e fino alle 5 del mattino successivo però è chiusa la stazione di Monte Porzio Catone in entrata Verso... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 11:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Urbano della Roma Teramo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in queste prime ore del mattino il... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 12:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 10:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione nel adesso regolare su ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook