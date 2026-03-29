Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 10 | 25

Il servizio di Astral infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Alle 10:25 del 29 marzo 2026, viene comunicato lo stato del traffico e eventuali situazioni di congestione o incidenti lungo le principali arterie stradali della regione. La redazione informa gli utenti sulla situazione in tempo reale, offrendo dettagli utili per la mobilità quotidiana.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione nel adesso regolare su gran parte della rete viaria regionale senza segnalazioni di disagi rilevanti fatta eccezione per un incidente sulla Pontina che provoca code all'altezza di Castel di Decima in direzione Latina diamo uno sguardo agli eventi nella capitale in piazza San Pietro è in corso dalle ore 10 la benedizione delle Palme degli Ulivi da parte del papà seguita dalla celebrazione eucaristica della passione di Cristo alle ore 12 Come da tradizione è prevista la recita dell'angelus e la presenza di migliaia... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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