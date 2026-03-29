Dopo il Gran Premio del Giappone, il pilota di Formula 1 ha dichiarato di non divertirsi più e ha annunciato di stare valutando il suo futuro in pista. Le sue parole hanno attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, suscitando interrogativi sulla sua permanenza nel campionato. La sua comunicazione ha generato discussioni tra gli esperti del settore, senza che siano ancora state fornite ulteriori spiegazioni ufficiali.

Milano, 29 marzo 2026 - Le parole di Max Verstappen dopo il Gran Premio del Giappone suonano come un campanello d’allarme per tutto il mondo della Formula 1. L’olandese, chiuso all’ottavo posto al termine di una gara complicata, ha ammesso senza giri di parole di star riflettendo seriamente sul proprio futuro. "Così non mi diverto più" . “ Non apprezzo più questa Formula 1 ”, ha dichiarato, spiegando come i nuovi regolamenti abbiano inciso profondamente sulla sua esperienza in pista. Il quattro volte campione del mondo non ha nascosto il malcontento, indicando proprio nelle regole attuali uno dei principali motivi del suo disagio. Più che i risultati, a pesare è la sensazione di non riconoscersi più in questa Formula 1: “Io cerco di adattarmi ma non è bello il modo in cui devi correre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Verstappen scuote la Formula 1: “Così non mi diverto più, valuto il futuro”

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