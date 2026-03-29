Verstappen pronto a lasciare la F1 | l’annuncio dell’olandese

Max Verstappen ha annunciato la sua intenzione di lasciare la Formula 1 al termine di questa stagione. Il pilota olandese, campione del mondo, ha comunicato la decisione in modo ufficiale, lasciando aperta la possibilità di abbandonare le corse al termine dell’attuale campionato. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo delle corse, senza ancora dettagli sulle motivazioni o sui piani futuri.

Max Verstappen pronto a lasciare la Formula 1 a fine anno. Incredibile ma vero, il Campione del Mondo olandese potrebbe dire addio al Circus a fine anno. Il Gran Premio del Giappone ha certificato l’insoddisfazione di Verstappen, aprendo ad uno scenario clamoroso per il finale di stagione. Max Verstappen sta valutando concretamente il ritiro dalla Formula 1. L’ottavo posto ottenuto a Suzuka, maturato dopo una complessa gare alle spalle dell’Alpine di Pierre Gasly, ha fatto da cartina al tornasole al malessere profondo del quattro volte campione del mondo, legato alle criticità emerse con l’introduzione del nuovo regolamento tecnico del 2026. L’olandese a fine gara ha chiarito come le prossime settimane saranno determinanti per delineare il proprio futuro agonistico, lanciando un messaggio inequivocabile ai vertici del Circus. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Leggi anche: “Il generale Roberto Vannacci pronto a lasciare la Lega”: atteso a ore l’annuncio dell’europarlamentare Malen pronto a lasciare la Roma: l'olandese potrebbe approdare in un'altra big di Serie ANel calciomercato europeo le dinamiche tra grande aziende del pallone si intrecciano con obiettivi sportivi e bilanci, determinando scenari di... Max Verstappen Proves What a Champion Really Looks Like Una selezione di notizie su Verstappen pronto Discussioni sull' argomento Ore turbolente in casa Aston Martin: Newey lascia il posto di Team Principal?; Max Verstappen combatte per la gloria al Nordschleife NLS2: una emozionante sfida tra Mercedes GT3.; Max Verstappen considera di lasciare la F1: è tempo di seguire il consiglio della leggenda?; Max Verstappen domina di nuovo la pista: un'altra entusiasmante gara GT in vista del GP del Giappone. Verstappen, ora il ritiro si fa concreto: Non c'è solo la F1, non mi diverto più. Lascia a fine stagione?Dopo un altro deludente GP in questo 2026 Max Verstappen sembra sempre più propenso a lasciare la F1. Ormai il pilota Red Bull non si nasconde: è l'ultima stagione? sport.virgilio.it Non sono pronto ad un mese intero senza Formula1…. . . . #F1 #Formula1 #JapaneseGp #Ferrari #Leclerc Hamilton ScuderiaFerrari Mercedes Verstappen Russell KimiAntonelli RedBull - facebook.com facebook #Verstappen in #Mercedes nel 2027 #Russell pronto ad abbandonare #F1 #fb x.com