Max Verstappen ha dichiarato a Viaplay di non essere più così sicuro di voler restare in Formula 1, affermando che se la categoria continua a essere come adesso, non troverà più divertente parteciparvi. Le sue parole suggeriscono una possibile riflessione sul suo futuro nel campionato, senza tuttavia fornire dettagli concreti o decisioni definitive.

A Viaplay, nel post gara: "Devo capire bene cosa desidero davvero per il futuro, e mi riferisco ovviamente alla Formula 1. Ci rifletterò nelle prossime settimane" Red Bull Racings’s Dutch driver Max Verstappen speaks to the press ahead of the Formula 1 Japanese Grand Prix in Suzuka on March 26, 2026. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS AFP Max Verstappen non sembra più essere così certo di continuare in F1. Le sue parole a Viaplay. “Devo capire bene cosa desidero davvero per il futuro, e mi riferisco ovviamente alla Formula 1. Ci rifletterò nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. La vita va avanti e non ruota solo attorno alla Formula 1. Ci sono molte altre cose che si possono fare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Verstappen: “La Formula 1 vuole che resti? Così non è divertente”

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