Verso le comunali Lista civica Scarfini salta la presentazione | Siamo al lavoro

In vista delle prossime elezioni comunali, la lista civica guidata da un candidato sindaco ha annunciato che non ci sarà una presentazione ufficiale. Al suo posto, è stato comunicato che il gruppo sta lavorando senza appuntamenti pubblici. In precedenza, era stato annunciato un evento stampa per presentare la nuova lista, ma quest’ultimo è stato cancellato.

Prima l’annuncio di una conferenza stampa della nuova lista civica ‘Insieme per Scarfini’, alla presenza del candidato sindaco. Poi, il contrordine: presentazione annullata, sostituita da un comunicato stringato in cui si conferma che "dopo un’articolata fase di confronto" la lista che sostiene Scarfini ora "attende un riscontro ufficiale da parte del candidato". Ne è nato un piccolo giallo che le poche righe del comunicato di ‘Insieme per Scarfini’, non chiariscono nonostante i due referenti, la consigliera comunale Eleonora Luciani (eletta in Piazza Pulita, la stessa lista di Scarfini) e Carlo Iommi (di area di Forza Italia) affermino che "l’obiettivo è avviare una collaborazione costruttiva basata su programmi concreti per il bene della comunità e il futuro della città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Verso le comunali. Lista civica Scarfini, salta la presentazione: "Siamo al lavoro" Articoli correlati Elezioni comunali Milano 2027, Jonghi Lavarini al GdI: “Al via lista civica con Futuro Nazionale, serve un profilo stile Albertini”Verso le comunali di Milano 2027 si muovono le prime pedine nel centrodestra: Roberto Jonghi Lavarini annuncia una lista civica con Futuro Nazionale. Leggi anche: Salerno Migliore: il 14 febbraio la presentazione della lista civica Contenuti e approfondimenti su Verso le comunali Lista civica Scarfini... Temi più discussi: Verso le comunali. Lista civica Scarfini, salta la presentazione: Siamo al lavoro; Boato e Martini: Senza le municipalità, la città è persa; Elezioni amministrative del 24 marzo 1946: a Russi iniziative per ricordare la prima partecipazione delle donne al voto; Elezioni Comune Venezia: l'Udc appoggia Venturini e presenta simbolo e lista. VERSO LE COMUNALI TRENTOLA DUCENTA - Sedici adesioni nella lista A Testa Alta, Oliviero: Forze nuove, molte donne in lista e candidati con esperienza per sostenere Griffo sindaco16:46:11 Questa mattina (domenica 22 Marzo 2026) il Consigliere regionale Gennaro Oliviero ha firmato l’accettazione delle candidature per la lista A Testa Alta a Trentola Ducenta. Sedici persone ha ... casertafocus.net Monti verso le comunali: i candidati a sindaco sono dueMonti Si scoprono le carte in vista delle prossime elezioni comunali, il 7 e 8 giugno. A Monti due liste civiche in corsa per la guida del paese: Insieme per Monti, espressione dell’attuale maggiora ... msn.com La disciplina è la forma più pura di rispetto verso se stessi. Mettere ordine nella propria vita è un vero atto d'amore. - facebook.com facebook Un camion che viaggiava dall'Italia verso la Polonia con a bordo 12 tonnellate di cioccolata KitKat risulta ora disperso. Il furto potrebbe provocare un diminuzione delle forniture in tutta Europa x.com