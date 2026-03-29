Veron torna a parlare dei biancocelesti | La seguo la Lazio e conosco un po’ la storia di Sarri

Juan Sebastian Veron ha recentemente commentato la squadra della Lazio, affermando di seguirla con interesse e di conoscere alcuni aspetti della storia del tecnico che guida il club. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un contesto pubblico, senza approfondimenti su dettagli specifici o motivazioni personali. La sua presa di posizione si concentra sull’interesse generale verso la squadra e il suo allenatore.

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