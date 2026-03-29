Vergognoso Amici 25 panico al Serale | è bufera dopo il verdetto

Durante la seconda puntata del Serale di Amici 25, trasmessa il 28 marzo, alcune decisioni hanno suscitato reazioni intense tra gli spettatori. La puntata ha visto momenti di tensione e scelte impreviste che hanno generato discussioni sui social e tra il pubblico presente in studio. La trasmissione si è conclusa con diverse reazioni di sorpresa e sdegno.

La seconda puntata del Serale di Amici 25, andata in onda il 28 marzo, ha regalato emozioni forti ma anche decisioni inaspettate che hanno immediatamente acceso il dibattito tra il pubblico. Il talent condotto da Maria De Filippi continua a entrare nel vivo, con sfide sempre più serrate e un clima competitivo che si fa via via più intenso tra gli allievi rimasti in gara. >> Amici 25, Simone fuori dal Serale: vuota il sacco su Maria De Filippi e non solo Dopo un primo appuntamento già segnato da eliminazioni importanti, anche questa seconda serata ha messo alla prova i concorrenti, chiamati a dimostrare il proprio valore davanti ai giudici e al pubblico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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