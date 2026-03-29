Il Comune di Viterbo ha stabilito un termine di 15 giorni per i proprietari di aree verdi private, affinché provvedano a tagliare l'erba. In caso di inadempienza, sono previste sanzioni che possono raggiungere i 500 euro. La misura mira a contrastare l'abbandono e l'abbandono delle aree verdi durante le stagioni più calde.

Con l'arrivo della bella stagione, consueta ordinanza del Comune per la pulizia di terreni e giardini e contro incuria e rischi per la salute Con l'arrivo della stagione primaverile ed estiva, il Comune di Viterbo corre ai ripari contro l'incuria delle aree verdi private. Il 27 marzo la sindaca Chiara Frontini ha firmato l'ordinanza, contingibile e urgente, che impone a proprietari e detentori di terreni ed edifici una serie di interventi obbligatori per garantire decoro urbano, sicurezza e igiene pubblica. Il provvedimento nasce dalla “presenza di numerose aree verdi, all'interno del centro abitato e di terreni... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Verde privato a Viterbo, 15 giorni di tempo per tagliare l'erba: multe fino a 500 euro

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